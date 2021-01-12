SÜPER LİG

Trabzonspor'un eski futbolcusu kansere yakalandı

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Bamba, bordo-mavili formayla 35 maça çıkmıştı.

Bamba, bordo-mavili formayla 35 maça çıkmıştı.

Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tecrübeli futbolcu Bamba'nın kemoterapi almaya başladığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü'ndan Sol Bamba için yapılan açıklamada, "En kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. En büyük dileğimiz en kısa sürede onu yeniden sağlıklı görmek" denildi.

  • Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

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