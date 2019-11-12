Trabzonspor'un penaltı istatistiği: 17'den 8'i kaçtı

Trabzonspor'da geçen sezondan bu yana süregelen penaltı şansızlığı devam ediyor. 2018-2019 sezonunda 10 kez beyaz noktaya giden bordo-mavili oyuncular, 4 penaltıyı kaçırmıştı. Trabzonspor’da penaltıdan yararlanamayan isimler ise Rodallega (2), Sosa ve Burak olarak dikkat çekmişti. Karadeniz ekibi, bu alanda yeni sezonda da kötü istatistiğine devam ediyor. Karaman'ın öğrencileri, Avrupa ve Süper Lig'de kazanılan toplam 7 penaltının 4’ünü kaçırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan ve 2-1 kazanılan rövanş maçında Anthony Nwakaeme penaltıyı gole çeviremezken, AEK karşılaşmasında da Sosa, beyaz noktadaki atıştan yararlanamamıştı. Norveçli golcü Sörloth, Gençlerbirliği maçında şanssızlığı kırsa da Sivasspor mücadelesinde penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Sturridge, Medipol Başakşehir mücadelesinde kullandığı penaltı atışını golle sonuçlandırırken, bordo-mavililer son olarak da Alanyaspor maçında Hosseini'nin kullandığı iki penaltının birinden yararlanamadı.

Geçen sezondan bu yana 17 penaltı kullanan Trabzonspor, bu atışların 8’ini değerlendiremedi ve yüzde 50 gibi kötü bir istatistik yakalayarak şansızlığını sürdürdü.

Penaltıcı Sturridge

Trabzonspor'da penaltıları Sturridge kullanacak. İngiliz forvet, forma giydiği maçlarda hakem penaltı noktasını göstermesi halinde penaltı noktasının başına geçecek.

Süper Lig'in penaltı dosyası: Sadece 3 takım beyaz noktaya gitmedi Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında hakemler, 42 kez penaltı noktasını işaret etti. Kullanılan atışların 35'inde top ağlarla buluştu.Lehine en fazla penaltı verilen takımlar 5 kezle Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.Ligde 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 5 penaltıyı 2 maçta kazandı. Sarı-lacivertli takım lehine Gaziantep FK maçında 3, Kasımpaşa karşısında ise 2 penaltı kararı çıktı.Fenerbahçe'nin ilk hafta sahasında Gaziantep FK'yi 5-0 yendiği maçta beyaz noktaya iki kez Victor Moses, bir defa Emre Belözoğlu geldi. Moses penaltı vuruşlarından birisini kaçırırken, Emre hata yapmadı.Sarı-lacivertli ekibin, 11. haftada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Vedat Muric, kullandığı iki penaltı atışını da gole çevirdi.Trabzonspor ise penaltılarda 5'te 3 yaptı. Bordo-mavili ekipte penaltıdan Alexander Sörloth, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini birer gol kaydetti. Sörloth ve Hosseini, birer penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.Üç takım penaltı kullanmadıFenerbahçe ve Trabzonspor'u, dörder penaltı kazanan Galatasaray, Antalyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor takip etti.Beşiktaş ve Medipol Başakşehir lehine ise ikişer penaltı kararı çıktı.Ligde bu sezon şu ana kadar lider Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü penaltı kullanmadı.Stachowiak 3 penaltı kurtardıAleyhine en fazla penaltı verilen takımlar ise 5 kezle Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Yukatel Denizlispor oldu.Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak, 5 penaltının 3'ünü kurtarmayı başardı.Medipol Başakşehir'in aleyhine 2 kez penaltı düdüğü çalındı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine birer penaltı verildi.Fenerbahçe, Galatasaray ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un aleyhine penaltı kararı çıkmadı.



