SÜPER LİG

Trabzonspor'un yardımcı hocası Eddie Newton Cuma günü geliyor

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yanına yabancı bir antrenör geleceği belirtilmişti. Bordo mavili ekip bu görev için Chelsea'den Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı. Alınan bilgilere göre 48 yaşındaki teknik adamın Cuma günü Türkiye'ye geleceği ve Yeni Malatya maçının ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eddie Newton

Eddie Newton

Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için Chelsea'da görev yapan Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz futbol adamının Cuma günü Türkiye'ye geleceği ve Yeni Malatya maçı sonrasında takımın başında idmanlara çıkacağı aktarıldı.

Eddie Newton kimdir?

Edward Ikem 'Eddie' Newton, İngiliz eski profesyonel futbolcu olup aynı zamanda Premier Lig kulüplerinden Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük görevi yapmış ve iki numaralı teknik adam olmuştu. Newton, Trabzonspor’da oynayan Sturridge ile Chelsea’de birlikte çalışmıştı.

  • Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olması beklenen Eddie Newton, 2017 yılında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Chelsea forması hediye etmişti.

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