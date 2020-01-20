Trabzonspor'un yardımcı hocası Eddie Newton Cuma günü geliyor

Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için Chelsea'da görev yapan Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz futbol adamının Cuma günü Türkiye'ye geleceği ve Yeni Malatya maçı sonrasında takımın başında idmanlara çıkacağı aktarıldı.

Eddie Newton kimdir?

Edward Ikem 'Eddie' Newton, İngiliz eski profesyonel futbolcu olup aynı zamanda Premier Lig kulüplerinden Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük görevi yapmış ve iki numaralı teknik adam olmuştu. Newton, Trabzonspor’da oynayan Sturridge ile Chelsea’de birlikte çalışmıştı.

Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olması beklenen Eddie Newton, 2017 yılında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Chelsea forması hediye etmişti.