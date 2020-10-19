SÜPER LİG

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Trabzonspor'dan Avcı hamlesi

Bordo-mavili yönetim, teknik direktörlük görevi için bugün Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı son olarak Beşiktaş'ta görev yaptı.

Abdullah Avcı son olarak Beşiktaş'ta görev yaptı.

Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör değişikliğine gidiyor.

Eddie Newton yönetiminde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı için harekete geçti.

Yönetimin bugün 57 yaşındaki teknik adam ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

5 haftada 5 puan

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Bordo-mavililer sahasında Beşiktaş’a 3-1, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olurken Yeni Malatyaspor’u ise 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 5 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.




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