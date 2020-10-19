Trabzonspor'dan Avcı hamlesi

Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör değişikliğine gidiyor.

Eddie Newton yönetiminde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı için harekete geçti.

Yönetimin bugün 57 yaşındaki teknik adam ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

5 haftada 5 puan

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Bordo-mavililer sahasında Beşiktaş’a 3-1, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olurken Yeni Malatyaspor’u ise 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 5 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.









