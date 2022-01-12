Spor Başakşehir Trabzonspora gönderdiği Edin Viscanın yerini doldurdu
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Başakşehir Trabzonspor'a gönderdiği Edin Visca'nın yerini doldurdu

Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından transfer arayışlarına başlayan Başakşehir, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfer haberleri: Serdar Gürler hangi takıma transfer oldu? Serdar Gürler kaç gol attı?
Emre Belözoğlu - Başakşehir Teknik Direktörü

Edin Visca'nın Trabzonspor'a satışının ardından transfer çalışmalarına başlayan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda Konyaspor'dan Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki futbolcunun ismi son günlerde Galatasaray ile anılmıştı. Gürler'in Başakşehir'den gelen teklife 'evet' dediği ve kısa süre içerisinde İstanbul ekibiyle idmanlara çıkacağı aktarıldı.

  • Serdar Gürler, Konyaspor'un bu sezonki başarısında dikkat çekici bir performans sergilemişti. 30 yaşındaki hücum oyuncusu takımıyla çıktığı 18 maçta 4 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
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