Başakşehir Trabzonspor'a gönderdiği Edin Visca'nın yerini doldurdu

Edin Visca'nın Trabzonspor'a satışının ardından transfer çalışmalarına başlayan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda Konyaspor'dan Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.
30 yaşındaki futbolcunun ismi son günlerde Galatasaray ile anılmıştı. Gürler'in Başakşehir'den gelen teklife 'evet' dediği ve kısa süre içerisinde İstanbul ekibiyle idmanlara çıkacağı aktarıldı.
- Serdar Gürler, Konyaspor'un bu sezonki başarısında dikkat çekici bir performans sergilemişti. 30 yaşındaki hücum oyuncusu takımıyla çıktığı 18 maçta 4 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.