Türk futbolunun acı günü! Genç oyuncu hayatını kaybetti

09:5215/03/2026, Pazar
Baran Alp Vardar 20 yaşında hayatını kaybetti.
Baran Alp Vardar 20 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbulspor forması giyen ve bir süredir kanser tedavisi gören Baran Alp Vardar'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

İstanbulspor, bir süredir tedavi gören futbolcusu 20 yaşındaki Baran Alp Vardar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüp, acı haberi şöyle paylaştı:

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…

Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.

Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar’a Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp’in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii’nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir."

#Futbol
#Baran Alp Vardar
#İstanbulspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

TOKİ Çorum konut kurası: Kura çekiliş tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?