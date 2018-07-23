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​Mesut Özil'in Almanya'yı bırakması kararına verilen en iyi sosyal medya tepkileri

Türk kamuoyundan Mesut Özil'e büyük destek

Almanya Milli Takımı'nı ırkçı saldırılara maruz kaldığı için bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e Türk kamuoyundan büyük destek geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuyla ilgili olarak "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadesini kullandı. Bununla birlikte spor medyasından bir çok isim de sosyal medya hesaplarından Mesut Özil'in kararına destek çıktı. Atılan mesajlar arasında EURO 2024 adaylığı ile ilgili olanlar ise oldukça dikkat çekiciydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nda çıktığı 92 resmi maçta 23 gol attı 40 da asist yapma başarısı gösterdi.

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nda çıktığı 92 resmi maçta 23 gol attı 40 da asist yapma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: Gökhan Balcı

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Türk kamuoyundan yıldız oyuncuya destek mesajları yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuyla ilgili olarak "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadesini kullanırken bir çok spor yorumcusu ve futbolcu da 29 yaşındaki isim için destek mesajları paylaştı.

Paylaşılan mesajlardan en dikkat çekeni ise EURO 2024 adaylığımız ile ilgili olanlardı. Mesut Özil'in ırkçı saldırılar sebebiyle milli takımı bırakması, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığında Almanya'ya karşı elini güçlendirecek bir faktör olarak öne çıkartıldı.

İşte Türk kamuoyundan Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması kararının ardından paylaşılan mesajlar;

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