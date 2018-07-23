Türk kamuoyundan Mesut Özil'e büyük destek

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Türk kamuoyundan yıldız oyuncuya destek mesajları yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuyla ilgili olarak "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadesini kullanırken bir çok spor yorumcusu ve futbolcu da 29 yaşındaki isim için destek mesajları paylaştı.

Paylaşılan mesajlardan en dikkat çekeni ise EURO 2024 adaylığımız ile ilgili olanlardı. Mesut Özil'in ırkçı saldırılar sebebiyle milli takımı bırakması, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığında Almanya'ya karşı elini güçlendirecek bir faktör olarak öne çıkartıldı.

İşte Türk kamuoyundan Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması kararının ardından paylaşılan mesajlar;

Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/EnxMgKmm2k — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 22 Temmuz 2018

Mesut kardeşim, kendini yalnız hissedersen burada seni seven milyonların olduğu çok güzel bir vatanın var. Kalbimiz seninle. @MesutOzil1088 — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) 22 Temmuz 2018

2024 Avrupa Şampiyonası ev sahibi ülke oylamasında bakalım "NO TO RACISM"diyen ülke mi kazanacak bekleyip göreceğiz... — Alp Pehlivan (@AlpPehlivan1) 22 Temmuz 2018

Dik duruşun için seni tebrik ediyorum kardeşim @MesutOzil1088 👏🏻👏🏻👏🏻 — NECATİ ATEŞ (@neco_ates) 22 Temmuz 2018

Mesut Özil, Euro 2024’ü Almanya’dan Türkiye’ye verdi. — Fatih Demireli (@FatihDemireli) 22 Temmuz 2018

“Mesut Özil, Alman Milli Takımı kariyerinde 23 gol attı” diyor kaynaklar



Hayır, 24... — Bülent Timurlenk (@timblnt) 22 Temmuz 2018

#MesutOzil : 1 - #Fascism : 0 — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) 22 Temmuz 2018

" M E S U T Ö Z İ L 🇹🇷🇹🇷 Asil Duruş 👏👏👏. @MesutOzil1088 " pic.twitter.com/WxWuXUVGUe — Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 22 Temmuz 2018

Büyük futbolcuydun ama bugün büyük adam oldun !!!! #MesutOzil 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/TETwK3yRkq — SUAT ATEŞDAĞLI (@DJSUATATESDAGLI) 22 Temmuz 2018

Almanların bir kısmı seni sevmese de biz seni seviyoruz @MesutOzil1088 pic.twitter.com/bRS7wzJZ6N — AYKUT iNCE 🇹🇷 (@aykutince76) 22 Temmuz 2018