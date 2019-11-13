Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye EURO 2020 bileti için sahada
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İstanbul'da İzlanda ile karşılaşacak.
Haber MerkeziAA
A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.
Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.
Grupta puan durumu şöyle:
Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
13. randevu
Milli Takım, İzlanda ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. 11’i resmi, 1’i özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 2 kez mağlup etti. 8 kez İzlanda’ya mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu’nun dördüncü maçında 11 Haziran’da oynanan müsabakayı Türkiye 2-1 kaybetmişti.
Şenol Güneş’in 61. milli heyecanı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 60 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş’in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.
Aday kadro
A Milli Takım'ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
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