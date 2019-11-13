Türkiye EURO 2020 bileti için sahada

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Grupta puan durumu şöyle:

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Milli Takım 1825 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nda A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ile mücadele edecek. Son iki iç saha maçını Ülker Stadyumu ve Vodafone Park’ta oynayan milliler, bu sefer de Türk Telekom Stadyumu’nda sahaya çıkacak.Milli Takım, bu stattaki son maçını 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 16 Kasım 2014’te tarihinde Kazakistan ile oynadı. Ay-yıldızlılar bu mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı. Bu müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribünündeki bazı taraftarlarla yaşadığı olaylardan sonra stadı terk etmişti.Milliler bin 825 gün sonra Aslantepe’de bir karşılaşamaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, milli takımın başında ilk kez bu statta oynayacak.7 kez oynadıA Milli Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu’ndaki ilk kez 10 Ağustos 2011’de Estonya ile özel müsabakada oynadı. Milliler, bu statta geride kalan 7 karşılaşmadan 4 kez galip gelirken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 11 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.A Milli Takımımız, İzlanda maçının hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.📎 https://t.co/F6ME5ad38Q pic.twitter.com/HmBRsD22C1— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 12, 2019

13. randevu

Milli Takım, İzlanda ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. 11’i resmi, 1’i özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 2 kez mağlup etti. 8 kez İzlanda’ya mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu’nun dördüncü maçında 11 Haziran’da oynanan müsabakayı Türkiye 2-1 kaybetmişti.

Şenol Güneş’in 61. milli heyecanı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 60 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş’in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.

A Milli Takım'ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Şenol Güneş: Üzülmeyin, gitmiyorum A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da başladı.Grupta liderizEURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla ilk sırada yer alan. Milliler, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçından puan alması durumunda Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyecek."Hedefimiz iki maçta 6 puan"Kritik maçların hazırlıkları için Riva'da toplanan A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Hedefimiz iki maçta 6 puan. Kazanmak için oynadığımızda en kötü beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç. Çünkü 1 puan almamız halinde hedefimizi gerçekleştireceğiz."İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra o tecrübe ile Dünya Kupası'na da katılırız."Altay Bayındır'ı görmek istiyoruz""Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz."" 4 Büyükler'den 7 futbolcu alabildik""Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Biz de onları temsil ederek yarışıyoruz. Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulübümüzün beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzer, üzüyor da. 4 Büyükler'den 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. Türk futbolunun eksikleri ve sorunları da var.""İzlanda maçı final olacak""İzlanda maçı bizim için final olacak, oynadığımız tüm maçların toplamından daha istekli ve coşkulu olmamız gerekiyor. Gruptaki tek mağlubiyetimizi İzlanda'dan aldık. İzlanda, biz bunları yendik yine yeneriz düşüncesiyle gelecek. O yüzden sakin kalmamız ve akıllı oynamamız gerek.""2022 benim için final olacak""2022 benim için final olacak ama İzlanda maçına da final diyorum. Benim için İzlanda maçı son değil. Üzülmeyin, gitmiyorum şimdilik. Yarının ne olacağını bilmiyoruz.""Sakat olsa da Emre bizimle olacak""Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor. Sakat olsa bile bizimle olacak. Emre bizim kaptanımız. Bize çok yardımcı olan bir kardeşimiz. Sakatlığı var. Yaşı itibarıyla her sakatlığa katlanarak hem kulübü hem de bizim için oynamaya gayret gösteriyor. Ne durumda olacağına bakacağız. Ne olursa olsun kamptan ayrılmayacak."