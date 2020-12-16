Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören Süper Lig'de oynayabilir mi?

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın kupa maçında direkt kırmızı kart görmesinin ardından herkesin aklında tek bir soru var. Herkes genç kalecinin bir sonraki lig maçında oynayıp oynayamayacağını merak ediyor.

TFF, talimatlarına göre mutlak gol pozisyonunu engellemekten dolayı kırmızı kart gören futbolcular bir sonraki maçta organizasyon gözetmeksizin cezalı duruma düşüyor.

Bu sebeple Altay Bayındır, ligde oynanacak olan Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Gaziantep mücadelesinde kaleyi Oytun'un koruması bekleniyor.

Öte yandan Altay Bayındır'ın kırmızı kart gördüğü Karacabey maçında genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz büyük bir talihsizlik yaşadı. Uzun bir zaman sonra 11'de başlayan yetenekli oyuncu Altay'ın kırmızı kartı sonrasında oyundan alınan isim oldu. Genç isim sadece 30 dakikada sahada kalabildi.