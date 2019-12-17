ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Tuzlaspor-Galatasaray

Galatasaray, 2-0 yenildiği maçın rövanşında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuzlaspor-Galatasaray

Tuzlaspor-Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bu akşam TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.

  • Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.

Tuzlaspor'un 11'i;

  • Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Falcao

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