UEFA yılın 11'ini açıkladı

UEFA, yılın en iyi 11'inin belirlendiği ve 8 milyon 779 bin 639 kişinin katıldığı oylama sonucunu açıkladı.
Buna göre 2017'nin en iyi 11'i şöyle:
- Buffon - Alves, Ramos, Chiellini, Marcelo - De Bruyne, Kroos, Modric - Messi, Ronaldo, Hazard
En fazla oyu Ramos aldı
9 milyona yakın kullanıcının seçtiği 11'de en çok oyu alan isim ise Sergi Ramos oldu. İspanyol defans oyuncusu için tam 588 bin 315 kişi oy kullandı.
#TOTY C'est votre équipe de l'année 2017 👍
En détails ▶️ https://t.co/yMamVxF9eI pic.twitter.com/SGsXWOSM2Z
#TOTY C'est votre équipe de l'année 2017 👍
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