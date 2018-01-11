UEFA yılın 11'ini açıkladı

UEFA, yılın en iyi 11'inin belirlendiği ve 8 milyon 779 bin 639 kişinin katıldığı oylama sonucunu açıkladı.

Buna göre 2017'nin en iyi 11'i şöyle:

Buffon - Alves, Ramos, Chiellini, Marcelo - De Bruyne, Kroos, Modric - Messi, Ronaldo, Hazard

En fazla oyu Ramos aldı

9 milyona yakın kullanıcının seçtiği 11'de en çok oyu alan isim ise Sergi Ramos oldu. İspanyol defans oyuncusu için tam 588 bin 315 kişi oy kullandı.