AVRUPA LİGLERİ

UEFA yılın 11'ini açıkladı

UEFA, kullanıcı oylarıyla belirlenen yılın en iyi 11'ini açıkladı. En çok oyu alan isim ise Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA tarafından belirlenen yılın 11'i

UEFA tarafından belirlenen yılın 11'i

UEFA, yılın en iyi 11'inin belirlendiği ve 8 milyon 779 bin 639 kişinin katıldığı oylama sonucunu açıkladı.

Buna göre 2017'nin en iyi 11'i şöyle:

  • Buffon - Alves, Ramos, Chiellini, Marcelo - De Bruyne, Kroos, Modric - Messi, Ronaldo, Hazard

En fazla oyu Ramos aldı

9 milyona yakın kullanıcının seçtiği 11'de en çok oyu alan isim ise Sergi Ramos oldu. İspanyol defans oyuncusu için tam 588 bin 315 kişi oy kullandı.

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