UEFA'dan skandal karar: Asker selamı için soruşturma başlattılar

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.

Milli Takımımız 81. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Ayhan'ın kafa golüyle tüm futbolcular, gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı. Futbolcular, Arnavutluk maçında olduğu gibi bir kez daha asker selamıyla attıkları golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti.

Soruşturma başlatıldı

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Fransızlardan skandal ötesi pankart! A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.Mücadele devam ederken provokatif bir Fransız grubu tribünlerde skandal bir pankart açtı. Maçın 86. dakikasında açılan pankartta, ülkemizin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik olarak, 'Kürt katliamını durdurun' yazıyordu. Bilindiği üzere Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılmıştı.Skandal pankart açıldıktan birkaç saniye sonra çevredeki kişilerin müdahalesiyle indirildi.L'Equipe'te yer alan haberde arbede yaşandığı ve polis tarafından durumun hemen kontrol altına alındığı ifade edildi.Konuyla ilgili olarak Fransa cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, UEFA'dan bir ceza gelip gelmeyeceği de netlik kazanmadı.📌Fransa-Türkiye maçı, asker selamımızı gösteremeyen Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. 👉​Foot Mercato: Fransa, Türkiye'yi yenmeyi başaramadı.👉L'Equipe: Türkiye Fransa'yı tuttu.👉Le Parisien: EURO 2020 bileti için beklemek zorundayız.https://t.co/PmXPahhR5u— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019 Mehmetçik için yaptığı destek paylaşımı sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in ardından A Milli Takım futbolcuları da asker selamı sebebiyle kulüpleri tarafından uyarıldı. Bununla da kalmadı, ırkçı siyasetçi ve gazetecilerin hedefi oldular!!! pic.twitter.com/DcF91eLfZh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2019

Fransız rejisine sansür uygulattığımız anlar... pic.twitter.com/Ij3bUYj8nk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2019

Bakan Kasapoğlu: Yanlış işlerle uğraşıyorlar

Fransız Spor Bakanı'nın Milli Takımımızın golden sonraki asker selamına yönelik açıklamalarına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum. Bunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın maalesef çifte standardının artık son bulması gerektiğini zira buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu herkesin bildiğini ama gerek Fransız mevkidaşımızın bu konudaki yaklaşımının gerekse bu konudaki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu Fransa'ya Griezmann'ın fotoğrafıyla yanıt verdi Fransa Spor Bakanı Maracineau, Fransa maçında gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularına, spor ruhuna aykırı davranış gerekçesiyle UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etmişti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşının skandal çağrısına Girezman'nın asker selamı fotoğrafıyla cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "O gün ses çıkarmayanlar bugün Mehmetçiğimizin selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.Kasapoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle;"Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. Bunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın maalesef çifte standardının artık son bulması gerektiğini zira buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu herkesin bildiğini ama gerek Fransız mevkidaşımızın bu konudaki yaklaşımının gerekse bu konudaki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum."İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı

UEFA'ya skandal çağrı

Milli futbolcularımızın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından küstah bir çağrıda bulunan Maracineanu, UEFA'nın ülkemize karşı yaptırım uygulamasını istedi. Fransız Spor Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı Fransız yayıncı, A Milli futbolcularımızın Paris deplasmanında attığı beraberlik golünden sonra yaptığı asker selamına sansür uygulayarak bu anları ekrana getirmedi. Fransız rejisinin bu anları göstermemesi büyük tepkilere neden oldu.Fransız rejisine sansür uygulattığımız anlar... pic.twitter.com/Ij3bUYj8nk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ekim 2019 UEFA'ya skandal çağrıMilli futbolcularımızın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da rahatsız etti.Sosyal medya hesabından küstah bir çağrıda bulunan Maracineanu, UEFA'nın ülkemize karşı yaptırım uygulamasını istedi. Fransız Spor Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Merci à la @FFF et aux forces de l’ordre pour leur travail afin d’assurer le bon déroulement du match. Les joueurs turcs ont gâché ces efforts en réalisant un salut militaire, contraire à l’esprit sportif. Je demande à @UEFAcom_fr une sanction exemplaire.— Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) 14 Ekim 2019 İkiyüzlü tutumAsker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu öne süren Roxana Maracineanu'nun bu söylemi, Fransa'nın ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.Hatırlanacağı üzere Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermişti.