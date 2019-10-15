UEFA'dan skandal karar: Asker selamı için soruşturma başlattılar
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.
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A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.
Milli Takımımız 81. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Ayhan'ın kafa golüyle tüm futbolcular, gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı. Futbolcular, Arnavutluk maçında olduğu gibi bir kez daha asker selamıyla attıkları golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti.
Soruşturma başlatıldı
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.
Fransız Spor Bakanı'nın Milli Takımımızın golden sonraki asker selamına yönelik açıklamalarına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum. Bunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın maalesef çifte standardının artık son bulması gerektiğini zira buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu herkesin bildiğini ama gerek Fransız mevkidaşımızın bu konudaki yaklaşımının gerekse bu konudaki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
UEFA'ya skandal çağrı
Milli futbolcularımızın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da rahatsız etti.
Sosyal medya hesabından küstah bir çağrıda bulunan Maracineanu, UEFA'nın ülkemize karşı yaptırım uygulamasını istedi. Fransız Spor Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
📌Fransa-Türkiye maçı, asker selamımızı gösteremeyen Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.
👉Foot Mercato: Fransa, Türkiye'yi yenmeyi başaramadı. 👉L'Equipe: Türkiye Fransa'yı tuttu. 👉Le Parisien: EURO 2020 bileti için beklemek zorundayız.https://t.co/PmXPahhR5u
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