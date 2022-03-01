Spor Ukraynalı tenisçi Svitolina, Rus sporcuyla eşleşince turnuvadan çekildi
TENİS

Ukraynalı tenisçi Svitolina, Rus sporcuyla eşleşince turnuvadan çekildi

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, ilk turda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince Monterrey Turnuvası'ndan çekildi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynalı tenisçi Svitolina, Rus sporcuyla eşleşince turnuvadan çekildi
Elina Svitolina

2019 yılında Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Svitolina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hiçbir Rus ve Belarus sporcuyla maça çıkmayacağını kaydetti.

Svitolina, Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği Monterrey Turnuvası'nda Rus Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Ukraynalı sporcu, açıklamasında, tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF'ten IOC'nin Rus ve Belarus sporcuların tarafsız olarak organizasyonlara alınması çağrısına uymasını istediklerini bildirdi.

IOC, dünkü toplantısının ardından, "Rus veya Belarus vatandaşları, ister bireysel ister takımca sadece tarafsız sporcular ya da tarafsız takımlar olarak yarışmalara kabul edilmelidir. Yarışmalarda da bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmamalıdır." tavsiyesinde bulunmuştu.

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