Ümit Karan'dan Galatasaray itirafı: Teklif aldım ama kabul etmedim

Teknik direktör Ümit Karan, kariyer planlaması ve formasını giydiği Galatasaray hakkında açıklamalar yaptı.

"Süper Lig'de çalışmak istiyorum"

Radyospor'a konuşan 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Teknik direktörlük kariyerimde hedeflerime adım adım gitmek istiyorum. İlk hedefim bu sezon Menemenspor'u ligde tutmak, sonrasında ise play-off ya da ilk 2 için mücadele etmek, sonrasında Menemenspor'la olursa daha güzel olur Süper Lig'de çalışmak istiyorum" dedi.

"Galatasaray'dan teklif geldi"

Galatasaray'la gönül bağının sürdüğünü belirten Ümit Karan "Galatasaray'a gönül vermiş futbolculardan birisiyim. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray için ne gerekiyorsa yaparım. İnşallah bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim. Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif geldi, konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim" ifadelerini kullandı.

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Ümit Karan Galatasaray formasıyla 233 maça çıkmış ve 94 gol kaydetmişti.

"Mustafa Muhammed ocak ayının en faydalı transferi"

Galatasaray'da Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed hakkında değerlendirmelerde bulunan Karan, "Yıpratıcı bir santrfor, mücadeleci bir oyuncu. Muhammed ocak ayının en faydalı transferi bence. Bana benzetiyorlar, birkaç vole vursun da karar veririm (Gülerek)" diye konuştu.

Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

"Falcao'nun oynamak istemiyor gibi bir havası var"

Galatasaray'ın çok büyük maliyetlerle transfer ettiği Radamel Falcao hakkında da konuşan Ümit Karan, "Falcao'nun oynamak istemiyor gibi bir havası var, zorlamamak lazım, uzatmaya gerek yok. Falcao için harcanan para altyapıya harcansa 3-4 oyuncu yetişebilirdi. Yıllardır aynı muhabbet dönüyor. Altyapıya önem vermedikten sonra oyuncu yetişmez. Şu anda kulüplerde bir nesli yok ediyoruz. Gelecek yıl mutlaka U21 ligi olmalı" ifadelerini kullandı.

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Falcao attığı gollerden ziyade yaşadığı sakatlıklarla sık sık gündeme geliyor.