Ümit Karan'dan sürpriz imza

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Makedonya'nın Shkupi takımının teknik direktörü oldu.

Başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Shkupi'nin Sportif Direktörü Omer Bunjaku, genel direktörlüğe Tufan Daş'ın, teknik direktörlük görevine ise Ümit Karan'ın getirildiğini söyledi.

Ümit Karan'ın başarılarla dolu geçmişinin olduğunun altını çizen Bunjaku, "Kendisine başarılar diliyoruz ve inanıyoruz ki galibiyetlere ulaşacağız" dedi.

Ümit Karan ise, Makedonya'ya en son milli takım ile geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

Futbol değişmiş, yetenekli oyuncu bulma ihtimalimiz çok büyük artık bu ülkede, Balkanlardan çok iyi oyuncular yetişebiliyor artık. Benim de gelme sebeplerimden biri bu. Buradan genç oyuncular yetiştirip büyük futbolcu haline getirmek istiyoruz.

"Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik"

Shkupi'nin ligde iyi sonuçlar alamadığına dikkati çeken Karan, hedeflerinin arasında bu durumu düzelterek kulüpten milli takıma oyuncu göndermek olduğunu belirtti.

Shkupi Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde 5 puanla sonuncu sırada yer alıyor.