AVRUPA LİGLERİ

Ümit Özat teknik direktörlük kariyerine Bosna'da devam edecek

Son olarak Adana Demirspor'da çalışan teknik Direktör Ümit Özat, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Çelik ile anlaştı.

Haber Merkezi AA
Ümit Özat, NK Celik Zenica takımıyla anlaşmaya vardı.

Ümit Özat, NK Celik Zenica takımıyla anlaşmaya vardı.

Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, Türk iş adamı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı kulüple 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

Ümit Özat, Bosna ekibine attığı imza sonrasında açıklamalarda bulundu;

  • "Hedefimiz UEFA kupalarına katılmak. İyi bir projenin parçası olmaktan mutluyum. İyi futbolcuların çıktığı bir coğrafyaya gidiyorum. Başarı yakalamanın yanında futbola yeni yıldızlar da kazandırmak istiyorum."

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