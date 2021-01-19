Spor Ünal Karamanın yeni takımı belli oldu Bugünkü maçı tribünden takip edecek
SÜPER LİG

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu: Bugünkü maçı tribünden takip edecek

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ünal Karaman son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.
Ünal Karaman son olarak Rizespor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi. Başkan Vekili Talat Papatya, gündemlerindeki deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman ile prensipte anlaşma sağladıklarını duyurdu.

"1-2 detay kaldı"


Ünal Karaman'ın bugünkü Gençlerbirliği maçını tribünden takip edebileceğini kaydeden Papatya, "Sözleşmeyle ilgili 1-2 detay kaldı, bunların halledilmesinin ardından imza atarız inşallah. Sözleşme süresini hiç konuşmadık diyebilirim ama en az 1,5 yıllık olur diye tahmin ediyorum" dedi.

"Diabate ile sözleşme imzalayacağız"


Papatya, transfer çalışmalarına da devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

  • "Trabzonspor'dan Fousseni Diabate ile sezon sonuna kadar anlaştık, onunla da öğleden sonra sözleşme imzalayacağız. Ünal hocamızın da istekleri doğrultusunda harcama limitleri dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapıp, ihtiyaç duyulan isimleri Göztepe'mize kazandırmaya çalışacağız. Guilherme, Çin'e gidiyor, vize işlemleri de bitti, yollarımızı ayırdık diyebiliriz. Mossoro ve Gassama bazı kulüplerle görüşmeye devam ediyor. Biz de kendilerine yardımcı olacağımızı söyledik."

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