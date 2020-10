Uzun bir yolumuz var

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, önlerinde uzun bir sezon olduğunu söyledi. Kolektif bir futbol sergilediklerini dile getiren Gustavo, “Sezona iyi başladık ama yolumuz uzun. Bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı” ifadelerini kullandı. Luiz Gustavo, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan sevgisinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Oynadığı her kulübün efsanesi olmaya çalıştığını belirten Brezilyalı oyuncu, “Oynadığım kulübe maksimum saygıyı göstermeye ve işime odaklanmaya çalışırım. Taraftarların benim hakkımdaki düşüncesinden dolayı çok mutluyum ama yapacak daha çok şey var” diye konuştu.

HER ZAMAN KAZANMAK İSTERİM

Futbol oynamayı çok sevdiğini vurgulayan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha “Rakip fark etmeksizin her zaman kazanmak, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bence genç futbolcular da bu anlayışta olmalı. Alex’in burada çok büyük ve önemli bir geçmişi var. Ben daha burada yeniyim. Oynadığım kulübe saygı duymaya çalışıyorum. Kaptan olsam da olmasam da her zaman takıma yardım etmek isterim. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi. Sahada futbolcuların birbirine saygı duymasının önemine de değinen Gustavo, teknik direktör Erol Bulut’un performansına ilişkin, “Hocamız bu sezon başında geldi ve oyun tarzını anlattı. Biz de en iyi şekilde sahaya koyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve bu durumu seviyorum. Hocanın istediklerini gün geçtikte daha iyi anlıyoruz. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplere saygı duyarak en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BEKLENTİNİN FARKINDAYIZ

Fenerbahçe’ye bir meydan okuma hedefiyle katıldığını hatırlatan Gustavo, “Yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül ve ben bana ihtiyaç olduğu zamanlarda takıma yardım etmek istiyorum. Saha dışında da benzerim diye düşünüyorum. Ben sakin bir insanım. Sürekli güler yüzlü olmak iyi olduğum bir konu değil ama genel olarak mutlu bir insanım. Maç kazanmaya devam ettikçe bu duygu artacaktır. Bu takım uzun senelerdir şampiyon olamıyor ve bu sezonki takımdan neler beklendiğini çok iyi biliyoruz. Bu duyguları, mutluluğu taraftara bırakmamız gerekiyor. Biz motive bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Şampiyon olursak sezon sonu büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar rakiplere saygı duymamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.