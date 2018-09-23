Van Persie Advocaat'ı yıktı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Feyenoord, Robin van Persie'nin golüyle Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'i 1-0 yendi.
Eredivisie'nin 6. haftasında Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'la ilk maçına çıkan Utrecht'i konuk etti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin 87. dakikada attığı kafa golüyle Feyenoord sahadan 1-0 galip ayrıldı. Van Persie, attığı bu golle Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Advocaat'a ilk maçında mağlubiyet yaşattı.
Deneyimli santrfor, ligde şu ana kadarki tüm maçlarda görev yaparken, attığı gol sayısını 5'e çıkardı.
- Bu sonuçla Feyenoord, puanını 13'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Utrecht ise 5 puanda kaldı.
😍 Van Persie y las cosas que NUNCA se olvidan por mucho que pasen los años ⚽🔥 pic.twitter.com/W47gu9lzi3
😍 Van Persie y las cosas que NUNCA se olvidan por mucho que pasen los años ⚽🔥 pic.twitter.com/W47gu9lzi3— Goal en español (@Goal_en_espanol) 23 Eylül 2018
Yorum