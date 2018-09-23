AVRUPA LİGLERİ

Feyenoord van Persie'nin golüyle Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'i yendi

Van Persie Advocaat'ı yıktı

Feyenoord, Fenerbahçe'nin eski santrforu Van Persie'nin 87. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'ın takımı Utrecht'i 1-0 yendi.

Haber Merkezi AA
Van Persie, bu sezon çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.

Van Persie, bu sezon çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Feyenoord, Robin van Persie'nin golüyle Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'i 1-0 yendi.

Eredivisie'nin 6. haftasında Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'la ilk maçına çıkan Utrecht'i konuk etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin 87. dakikada attığı kafa golüyle Feyenoord sahadan 1-0 galip ayrıldı. Van Persie, attığı bu golle Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Advocaat'a ilk maçında mağlubiyet yaşattı.

Deneyimli santrfor, ligde şu ana kadarki tüm maçlarda görev yaparken, attığı gol sayısını 5'e çıkardı.

  • Bu sonuçla Feyenoord, puanını 13'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Utrecht ise 5 puanda kaldı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.