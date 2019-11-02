Volkan Demirel: İdolüm yok

Türk futboluna uzun yıllar emek verdikten sonra teknik adam olmak isteyen sporcular, Erzurum'da açılan UEFA B Antrenörlük kursunu tamamladı. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner ve Mehmet Ekşi nezaretindeki kursa Volkan Demirel'in yanı sıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun, Egemen Korkmaz ile birlikte 30 futbolcu katıldı.

"Fenerbahçe kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum"

Volkan Demirel, kursun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Herkesin kursu başarıyla bitirdiğini ve ikinci etapta buluşmak üzere ayrılacaklarını belirten Volkan Demirel, antrenörlükte örnek aldığı hocaların olduğunu ancak 'idol' diye bir şey olmadığını söyledi.

Birçok teknik direktör ile çalıştığını söyleyen Demirel, "Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir Volkan Demirel karakteri çıkardıysam, hocalıkta da inşallah futbolculuk kariyerimde olduğu gibi antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum. Her şeyin zamanı, doğru zamandır. Bu zamanda bu olması gerekiyordu. Biz de bunu yaşadık, bunu gerçekleştirdik ama herhangi bir burukluğum yok. Şimdiki hedeflerim daha büyük. Antrenör olmak ve Fenerbahçe camiasına, Türk futboluna bu anlamda hizmet etmek istiyorum. Çünkü kaleci olarak yeterince hizmet ettiğimi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da hem antrenör olarak, hem de hoca olarak hizmet etmek isterim" ifadelerini kullandı.