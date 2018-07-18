NBA

Warriors Kerr ile yeni sözleşme imzaladı

Golden State Warriors, 2014'ten bu yana takımın başında bulunan ve kontratının son yılına girecek 52 yaşındaki Kerr'ün sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Steve Kerr

Steve Kerr

Fotoğraf: Kelley L Cox / Reuters

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Golden State Warriors, başantrenör Steve Kerr'ün sözleşmesini yeniledi.

Golden State Warriors, 2014'ten bu yana takımın başında bulunan ve kontratının son yılına girecek 52 yaşındaki Kerr'ün sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Warriors ile 2014'te 25 milyon dolar karşılığında 5 yıllık kontrat imzalayan Kerr'ün yeni sözleşmesinin detayları açıklanmadı.

  • ABD'li çalıştırıcı Kerr yönetimindeki Warriors, NBA'de son 4 yılda 3 kez şampiyonluk yaşadı.

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