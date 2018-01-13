Warriors'ın deplasmanda bileği bükülmüyor

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı son periyottaki etkili savunmasının yardımıyla 108-94 yendi.

Deplasman maçlarındaki üst üste 11'inci galibiyetini alan Warriors'ta all-star Stephen Curry sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Draymond Green 21 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 12 sayı ile takımın skor yükünü çekti.

Golden State Warriors (@warriors)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 12, 2018 at 6:05ös PST )

Cavaliers kötü gidişatı durduramıyor

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Indiana Pacers, ilk periyodunu 22 sayı geride kapattığı karşılaşmada ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 97-95 mağlup etti.

Üst üste 3'üncü kez sahadan mağlup ayrılan Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Kevin Love 21 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 17 dakikada 8 sayı, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynadı.

Karşılaşmanın ardından Fox Sports konuşan Cedi Osman şunları söyledi:

Daha iyi oynayan taraf bizdik. Özellikle Oladipo'yu ilk yarıda çok iyi savunduk ve maç boyunca sert savunma yaptık. Pacers iyi bir takım ve bunun zor bir maç olacağını biliyorduk. Taraftarlarını da arkalarına alarak galip geldiler. Zamanla daha iyi olacağız çünkü dünyadaki en iyi takımız.

Cedi Osman, hücuma çok hızlı çıkıyor ve NBA'deki ilk smacını yapıyor! #AllForOne pic.twitter.com/NOyA8JBQLV — NBA Türkiye (@NBATurkiye) 13 Ocak 2018

Nets deplasmanda kazandı

Philips Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Brooklyn Nets, son periyottaki üstün performansının yardımıyla Atlanta Hawks'ı 110-105 yendi.

Bu sezon 31'inci kez kaybederek ligin son sırasında yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 34 sayı ve 7 asist, Kent Bazemore 16 sayı ile oynadı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 27 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.