Yabancı kulüpler Antalya'ya akın etti

Uluslararası medya tarafından son yıllarda başlatılan ve “Türkiye'de diktatör ve terör var” sloganıyla yürütülmeye çalışılan karalama kampanyasını Batı Medyası sadece kendi söyledi, kendi duydu. Ülkemize akın eden vatandaşlarının önünü kesmenin yanı sıra futbol turizmine de balta vurmak isteyen Avrupa'nın bu algı kampanyası amacına ulaşamadı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör olarak tanımlayan, ülkemizi ise terör bölgesi olarak ilan etmeye çalışarak, futbol takımlarını engellemek isteyen dünyanın bazı yayın organları, kendi ülkelerinin takımlarını bile bu asparagas haberlerine inandıramadı.

Ocak ve Nisan ayları arasında kamp yaparak Antalya turizminin 12 aya ulaşmasına katkı sağlayan futbol kulüplerinin sayısı, geçen yıl baz alındığında rekor bir artış gösterirken rezervasyonlarla birlikte Antalya'yı tercih eden takım sayısı 1.800 oldu.

"Türkiye sakin bir ülke"

İsviçre'nin en iyi iki takımları arasında gösterilen Zürih ve Grasshoppers'ın, Türkiye'de kamp planı üzerine Blick gazetesi, “Terör ihtimali ve diktatöre rağmen Erdoğan'ı seçtiler” başlığını atma küstahlığında bulunmayı eksik etmedi. Ülkemize gelen İsviçre takımlarından Zürih'in başkanı Ancillo Canepa yaptığı açıklamada, Türkiye'yi neden seçtiklerini anlatarak adeta kendi ülkesinin basın organına nazire yaptı. Siyasi durumların Türkiye'de sakinleştiğini söyleyen Canepa, “Antalya'daki tesislerde bulunan imkanlar gerek profesyonel gerekse amatör futbol kulüpleri için son derece uygun. Bazı oteller adeta futbol kampı için tasarlanmış gibi. Sahalar da harika durumda. Ayrıca Avrupa boyutunda en makul fiyatları da Türkiye'den alıyoruz. Bunun yanısıra, herkes Türkiye'yi tercih ettiği için burada güçlü takımlarla hazırlık maçları oynayabiliyoruz” dedi.

"Turistlerin yüzde 90'ı bizi soruyor"

Türkiye-İsviçre Seyahat Acenteler Birliği Başkanı Hüseyin Samsunlu da İsviçre ve dünya basınının karalama kampanyasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye karşı yapılmaya çalışılan algının sonuç vermediğini belirten Samsunlu, “Cumhurbaşkanımız ve halkımıza karşı yapılan bu haberlerin asparagas olduğu aşikar ortadadır. İsviçre'nin en güzide iki takımı F.C Zürih ve Grasshoppers burada kamp yapıyor. Ayrıca bu iki kulüp dışında sadece İsviçre'den amatörler dahil olmak üzere geçen yıl 7 takım Türkiye'ye gelirken, bu sezon bu rakam 60 civarında. Bu algılar Türkiye'nin güzelliğini ve kamp otellerinin profesyonelliğini örtbas edemez. Avrupa acenteleri tarafından yapılan araştırmalarda tatile gidecek olan turistlerin yüzde 90'ı ilk olarak Türkiye fiyatlarını soruyor. Artık geride kalan yılların ve rekor rakamların üzerlerine çıkma vakti'' diye konuştu.

"Çoğunluk Rusya'da"

Ülkemize gelen takımların çoğunluğunu Rusya, Kazakistan ve Ukrayna kulüpleri oluştururken, Avrupa'dan Almanya, Belçika, Çekya, Hırvatistan, İsviçre, İspanya, Romanya, Macaristan, Hırvatistan, Slovenya, Polonya gibi ülkelerin takımları da Antalya'da kamp yapıyor. Ayrıca son dönemlerde futbol bilinirliğini artıran Arap takımları da Antalya'yı mesken tuttu. Ayrıca bu yıl ilk kez Hindistan kulüpleri da ülkemizde kamp yapan takımlar arasında yer aldı.

"TFF yetkililerinden yardım bekliyoruz"

Yabancı kulüplerin ülkemizi tercih etmesinin yanında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen hazırlık maçlarında alınan ücretler ise takımları rahatsız ediyor.

Konuyla ilgili yurt dışından Türkiye'ye takım getiren Spor organizatörü Ali Güney açıklamada bulundu. Hazırlık müsabakalarında hakemler için alınan paranın çok olduğunu belirten Güney, "Avrupa'da yapılan kamplarda hakemler için en yüksek ücreti İspanya'da ödüyorduk, fiyatı ise 200 Euro'ydu. Türkiye'de ise bu yıl uygulanmaya başlanan sistemde hakemler için takımlardan 1200 Euro ücret isteniyor ve amatör lig hakemleri maçlara atanıyor. Ayrıca takımlarını takip etmeye gelen taraftarların Süper Lig maçına götürülmesi için Passolig isteniyor. Yabancı turistlerin statları gezmeleri hakkında sıkıntı yaşıyoruz. Yurt dışında insanlar Barcelona ve Real Madrid gibi statları ücreti karşılığında gezebilirken, biz ülkemize getirdiğimiz turistleri maçlara Passolig engeli nedeniyle götüremiyoruz. Bu konularda yetkililerden yardım bekliyoruz'' diye konuştu.

Futbol turizminin katkıları

- Spor seminer gruplarının konaklaması (20 bin kişi/gece)

- Spor medya gruplarının konaklaması (10 bin kişi/gece)

- Taraftar gruplarının konaklaması (50 bin kişi/gece)

- Takım sponsor grupların konaklamaları (10 bin kişi/gece)

- Spor menajerlerin konaklamaları (10 bin kişi/gece)

- Gözlemcilerin (scout) konaklamaları (10 bin kişi/gece)

- Yüksek sezon haricinde yapılması (8 ay)

- Yüksek sezona katkıları (%20)

- Erken rezervasyon dönemine katkıları

- Turizmin 12 aya yayılmasının sağlanması

- Bölgenin uluslararası tanıtımının haberlerle yapılması

- İstihdamın oluşturulması ve korunması

- Antalya haricinde diğer bölgelere de katkıları (Ankara Isparta, Bolu, Niğde, Nevşehir)

- Otel ve bölgenin marka bilinirliklerinin artması

- Dış yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin, hem bölge, hem de ülke tanıtımına büyük katkıları oluyor.

Rakamlarla Antalya

- 907 tesis, 232 bin oda, 500 bin yatak

- 5 yıldızlı 397 tesis

- Yabancı ziyaretçi gecelemelerinin yüzde 63 ‘ü

- 25 adet Turizm Alanı ve Merkezi

- 6 Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi

- 929 sit alanı, 2970 Taşınmaz Kültür Varlığı

- 3009 tescilli yapı

- 210 mavi bayrak (şehir olarak dünya birincisi)

- 16 adet golf sahası

- 1.387 Turizm Seyahat Acentesi

- 150 futbol sahası

- 415 noktada su sporları parkuru

- 558 adet belgeli günübirlik gezi teknesi ve yat

- 4 milli park (Altınbeşik, Beydağları, Güllük-Termesos, Köprülü Kanyon Milli Parkı)

- 3 Tabiat Parkı (Kurşunlu, İncekum, Mavikent)

- Kongre Turizmi için 200 bin koltuk kapasitesi

100 milyon Euro bekleniyor

Futbol turizminin bir numaralı şehri olan Antalya'da 150 futbol sahası yer alıyor.

Kamp Sezonu 10 Aralık ile 30 Nisan arasındaki 110 günü kapsıyor. Antalya'daki tesisler 3 bin takımın antrenman ve özel müsabaka yapabilmesini sağlayacak potansiyele sahip. Antalya’da kamp yapan futbol takımlarının yüzde 90’ını yabancılar oluşturmakta. Antalya'yı tercih eden takımların ülkelere göre dağılımı ise şu şekilde:

Bağımsız Devletler Topluluğu: 700, Balkan-Baltık Ülkeleri: 300, Orta-Kuzey Avrupa: 200, Arap-Afrika Ülkeleri: 100, Türkiye: 200.

2018 sezonunda, futbol turizminin oluşturduğu gelirle birlikte ülkemize 100 milyon Euro'luk bir döviz girdisi sağlanması bekleniyor.



