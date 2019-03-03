SÜPER LİG

Yeni Malatya-Başakşehir maçında tartışılan penaltı kararı

Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatya ile karşılaşıyor. Lider, deplasmandaki mücadelede tartışma çıkartan bir penaltı aldı. Bülent Cevahir ile Arda Turan arasındaki pozisyonda Başakşehir lehine penaltı kararı çıkarken ev sahibi ekibin futbolcuları faulün kendileri için çalınması gerektiğini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Yeni Malatya-Başakşehir maçının 40. dakikasında Başakşehir, penaltı atışı kazandı. Bu pozisyon sonrasında ev sahibi ekibin futbolcuları faulün kendilerine yapıldığını savundu. Fırat Aydınus, VAR'ın başındaki Ali Palabıyık'tan uyarı almazken penaltı kararı değişmedi.

Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun attığı penaltı golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Pozisyona tepkiler;

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