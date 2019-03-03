Yeni Malatya-Başakşehir maçında tartışılan penaltı kararı

Yeni Malatya-Başakşehir maçının 40. dakikasında Başakşehir, penaltı atışı kazandı. Bu pozisyon sonrasında ev sahibi ekibin futbolcuları faulün kendilerine yapıldığını savundu. Fırat Aydınus, VAR'ın başındaki Ali Palabıyık'tan uyarı almazken penaltı kararı değişmedi.
Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun attığı penaltı golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.
Pozisyona tepkiler;
Sahada Fırat Aydınus, VAR’da Ali Palabıyık.. Bozacının şahidi şıracı. Rakibine faul yapan Arda’ya penaltı verilmesi normal.. Hoşgeldiniz MHK🎂
Sahada Fırat Aydınus, VAR’da Ali Palabıyık.. Bozacının şahidi şıracı. Rakibine faul yapan Arda’ya penaltı verilmesi normal.. Hoşgeldiniz MHK🎂— leventtuzemen (@leventtuzemen1) 3 Mart 2019
Arda Turan faul yapmış ve Başakşehir penaltı kazanmış. Pozisyonun Aydınus tarafından izlenmesi gerekirdi.
Arda Turan faul yapmış ve Başakşehir penaltı kazanmış. Pozisyonun Aydınus tarafından izlenmesi gerekirdi.— Taner Karaman (@tanerkrmn) 3 Mart 2019
Maçın hakem triosu: Fırat Aydınus-Emre-Arda...
Her pozisyonu tartışıyor ve konsorsiyum yoluyla maçı yönetiyorlar!
Maçın hakem triosu: Fırat Aydınus-Emre-Arda...
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