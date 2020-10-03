SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Antalyaspor maç özeti: Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Tetteh attı, Yeni Malatyaspor kazandı

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tetteh, gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Tetteh, gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Ligin 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 10. dakikada yeni transfer Benjamin Tetteh kaydetti.

  • Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Yeni Malatyaspor puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor ise 7 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maç özeti

10. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Tetteh, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Cueva'nın ceza sahasına gönderdiği topa Lukoki vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında sol kanatta topla buluşan Tetteh, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı

51. dakikada Cueva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top, Semih Kaya'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzaklaştırdı.

52. dakikada Cueva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sidney Sam'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

61. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

76. dakikada Zeki Yavru'nun orta sahadan pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

Mücadele, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı
Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı

Süper Lig'de 4. haftanın açılışında Trabzonspor son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Maçtan dakikalar1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.52. dakikada Morais’in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.55. dakikada Pereira’nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban’dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.62. dakikada Pereira’nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi’nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-170. dakikada Maxim’in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.75. dakikada Kenan Özer’in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim’e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1 Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Süper Lig&#39;de 4. haftanın açılışında Trabzonspor son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (2 Eki, 2020, 12:01ös PDT)

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