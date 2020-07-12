Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak?
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bu detaylar haberimizde.
Haber MerkeziYeni Şafak, AA
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi.
Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Yeni Malatya Stadı'nda 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Beşiktaş'ta 6 eksik
Siyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir kadroya alınmadı.
Sarı kart cezası sınırında 6 oyuncu
Siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında.
Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.
Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut.
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