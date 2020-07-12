Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi.

Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng şoku: Kadrodan çıkartıldı Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, sakatlığı sebebiyle yarın oynanacak Btc Turk Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng’in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir" denildi.Beşiktaş'ta Boateng'in sakatlığı sebebiyle kalan maçlarda oynayamayacağı belirtiliyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Siyah beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuyla yola devam etmeme kararı almıştı.Kevin-Prince #Boateng 🙋‍♂️ pic.twitter.com/9X868nNG0M— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 9, 2020 Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli olduSiyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir kadroya alınmadı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.Kartal Avrupa aşkına sahaya çıkıyorSüper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, hata yapmak istemiyor. Ligi ilk 3 içinde bitirmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesi tam 7 eksik var. Kasımpaşa karşısında son dakika golüyle galip gelen ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3. sıra hedefine bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, ligin 32. haftasında kritik Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösterecek. Son maçında Sivasspor’u deplasmanda yenerek küme düşme hattında önemli bir galibiyete imza atan Yeni Malatyaspor, sahasındaki karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde, Beşiktaş’ı ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 16 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Sergen Yalçın’ın takımdan ayrılmasının ardından Kemal Özdeş’le anlaşan Yeni Malatyaspor, ardından Hikmet Karaman’ı göreve getirdi. Düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesinde eksik bulunmuyor.Beşiktaş’ın Malatya deplasmanındaki muhtemel 11’i şu şekilde;Ersin - Lens, Vida, Ruiz, Caner (Rıdvan) - Elneny, Necip, Boyd, Diaby, N’Koudou - Güven.

Sarı kart cezası sınırında 6 oyuncu

Siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut.

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Necip, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.

İki takım 6. kez karşı karşıya gelecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.



