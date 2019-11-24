Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu 45+8. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti. Sarı-lacivertliler gelecek deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Malatyaspor ise Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacak.