Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu 45+8. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti. Sarı-lacivertliler gelecek deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Malatyaspor ise Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacak.
- İlk 11'ler
- Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic
- Fenerbahçe: Altay, Hasan Ali, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Alper
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