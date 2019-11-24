SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu 45+8. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe puanını 21'e, Malatyaspor ise 19'a yükseltti. Sarı-lacivertliler gelecek deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Malatyaspor ise Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacak.

  • İlk 11'ler
  • Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic
  • Fenerbahçe: Altay, Hasan Ali, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Alper

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