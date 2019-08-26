Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç ile anlaştı
SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç ile anlaştı

Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, Kayserispor’dan Sakıp Aytaç’ı renklerine bağladı.

Haber Merkezi IHA
Sakıb Aytaç, geçen sezon Kayserispor'da çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı.

Sakıb Aytaç, geçen sezon Kayserispor'da çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yönetime takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi için beklenen transfer gerçekleştirildi.

Erkan Kaş’tan beklenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, Sakıp Aytaç ile her konuda anlaşma sağladı.

Hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı belirtilen Sakıp’ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatlayan Sergen Yalçın’ın, bir takviye de forvete istediği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor’un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi.

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