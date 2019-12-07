Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-3

Süper Lig'in 14. haftasında lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Bol pozisyonlu geçen mücadele kırmızı-beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hakan Arslan, 30'da Mert Hakan Yandaş ve 54'te Emre Kılınç kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü, 37. dakikada Guilherme'den geldi.
Hakan Arslan Fenerbahçe maçında yok
Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, 15. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
- Üst üste 6. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 30'a yükselterek liderliğini devam ettirdi. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.
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