Yeni Malatyaspor'da Mina şoku

Son haftalarda sakatlıklardan başı kurtulmayan Yeni Malatyaspor, savunmasındaki önemli isim Arturo Mina’dan gelen şok haberle sarsıldı.

Rizespor maçının son dakikalarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Mina’nın yapılan ilk kontrolünde ayak tarak kemiğinde kırık, üst adalesinde ise yırtık tespit edildi. 28 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

10 futbolcunun sakatlanması antrenman sahasını kapattırdı

Rizespor maçında yaşanılan sakatlıklardan dolayı maçı eksik tamamlayan sarı-siyahlı takımda teknik direktör Erol Bulut’un sakatlıkların nedenini antrenman saha olarak rapor ettiği belirtildi.

Arturo Mina, Murat Akça, Rahman Buğra, Ömer Şişmanoğlu, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Kamara, Bifouma, İssam Chabake ve Michale Pereira’nın ardı ardına sakatlanması gözleri teknik heyetin üzerine çevirmişti.

Yunan kondisyoner Pandalis’in antrenman metodunun sakatlıklara yol açma ihtimalini tartışan kulüp profesyonelleri, son karar olarak sorununun nedenini antrenman sahasının bozuk zeminine bağladı.

Bunun üzerine sarı-siyahlı takım kupadaki Göztepe maçının son çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu’nda yapma kararı aldı.