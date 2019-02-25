SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'da Mina şoku

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan defans oyuncusu Arturo Mina’dan kötü haber geldi. Ekvador’lu futbolcunun ayağında kırık ve yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber Merkezi IHA, DHA
Arturo Mina bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 23 resmi maçta, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Arturo Mina bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 23 resmi maçta, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Son haftalarda sakatlıklardan başı kurtulmayan Yeni Malatyaspor, savunmasındaki önemli isim Arturo Mina’dan gelen şok haberle sarsıldı.

Rizespor maçının son dakikalarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Mina’nın yapılan ilk kontrolünde ayak tarak kemiğinde kırık, üst adalesinde ise yırtık tespit edildi. 28 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

10 futbolcunun sakatlanması antrenman sahasını kapattırdı

Rizespor maçında yaşanılan sakatlıklardan dolayı maçı eksik tamamlayan sarı-siyahlı takımda teknik direktör Erol Bulut’un sakatlıkların nedenini antrenman saha olarak rapor ettiği belirtildi.

Arturo Mina, Murat Akça, Rahman Buğra, Ömer Şişmanoğlu, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Kamara, Bifouma, İssam Chabake ve Michale Pereira’nın ardı ardına sakatlanması gözleri teknik heyetin üzerine çevirmişti.

Yunan kondisyoner Pandalis’in antrenman metodunun sakatlıklara yol açma ihtimalini tartışan kulüp profesyonelleri, son karar olarak sorununun nedenini antrenman sahasının bozuk zeminine bağladı.

Bunun üzerine sarı-siyahlı takım kupadaki Göztepe maçının son çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu’nda yapma kararı aldı.

  • Yeni Malatyaspor’un çalışmalarını yaptığı Nurettin Soykan Tesisleri’nin antrenman sahasının çim zemini 4 yıl önce değiştirilmişti.

Yeni Malatyaspor, antrenmanlarını bir süre maçlarını oynadığı stadyumda yapma kararı aldı.
Yeni Malatyaspor, antrenmanlarını bir süre maçlarını oynadığı stadyumda yapma kararı aldı.

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