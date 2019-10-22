SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'un beyni Guiherme: 9 golde payı var

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Brezilyalı Guilherme Costa Marguez asistleri ve golleriyle takımına büyük katkı sağlıyor.

Haber Merkezi IHA
Guilherme, 8 haftada 9 gole direkt katkı sağladı.

Guilherme, 8 haftada 9 gole direkt katkı sağladı.

Fotoğraf: IHA

Yeni Malatyaspor’un sezon başında İtalya’nın Benetivo takımından ikinci kez kiraladığı Guilherme Costa Marguez, 8. haftası geride kalan Süper Lig’de asistleri ve golleriyle dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansıyla takımının kazandığı 13 puanda büyük pay sahibi oldu.

Brezilyalı orta saha Süper Lig’in 1. haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü, 5. haftasındaki Galatasaray ve 8. haftasındaki Konyaspor maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 4 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra atılan 5 gole de asistleriyle direkt katkı yaparak, 8. hafta sonunda toplanan 13 puanda pay sahibi oldu.



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