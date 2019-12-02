SÜPER LİG

Yerel basının derbi üzüntüsü: Trabzon'a yazık oldu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynadığı derbide Galatasaray ile 90. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalması Trabzon yerel basınında geniş yer buldu.

Haber Merkezi AA
Bordo-mavili futbolcular Nagatomo'nun golü sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Bordo-mavili futbolcular Nagatomo'nun golü sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: İnan KALYONCU / DHA

Trabzonspor, son dakikada yediği golle Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Yerel basın derbiyi sayfalarına taşıdı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi ilk sayfasında "Trabzon'a Yazık Oldu" ve arka sayfasında "Aslan Ziyafeti Kursağımızda Kaldı" başlıkları ile beraberliği sayfalarına taşıdı.

"Büyük Fırsat Kaçırdık"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "Büyük Fırsat Kaçırdık", son sayfasında "Yazık Oldu" başlıklarıyla yer verdiği beraberlik haberinde, "Taraftar müthişti... Sörloth fırtınayı öne geçirdi... 90. dakikadaki şok gol ise kahretti" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.


"Aslan'ı Yakaladık Son Anda Kaçırdık"


Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Aslan'ı Yakaladık Son Anda Kaçırdık", arka sayfasında "Fırtına Maçı Bitiremedi" başlıklarıyla manşetlerine taşıdığı haberde, "İkinci yarıda 1-0 öne geçtik, goller kaçırdık, 90. dakikada golü yedik" değerlendirmelerine yer verdi.

"Bu Skoru Sevmedik"


Taka gazetesi de ilk sayfasında "Bu Skoru Sevmedik" başlığını kullandığı beraberliğe ilişkin haberini, arka sayfasında "Üzüntüden Öte" başlığı ve "Trabzonspor, Sörloth'un golü ile öne geçtiği maçta sayısız fırsatı değerlendiremedi, 90'da beraberlik golü geldi" ifadeleriyle okuyucularına sundu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Zlatan İbrahimovic'in heykelini yaktılar
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.