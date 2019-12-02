Yerel basının derbi üzüntüsü: Trabzon'a yazık oldu

Trabzonspor, son dakikada yediği golle Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Yerel basın derbiyi sayfalarına taşıdı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi ilk sayfasında "Trabzon'a Yazık Oldu" ve arka sayfasında "Aslan Ziyafeti Kursağımızda Kaldı" başlıkları ile beraberliği sayfalarına taşıdı.

"Büyük Fırsat Kaçırdık"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "Büyük Fırsat Kaçırdık", son sayfasında "Yazık Oldu" başlıklarıyla yer verdiği beraberlik haberinde, "Taraftar müthişti... Sörloth fırtınayı öne geçirdi... 90. dakikadaki şok gol ise kahretti" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.



⚽50' Sörloth

⚽90' Nagatomo pic.twitter.com/Khw7nhPQER — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Aralık 2019

"Aslan'ı Yakaladık Son Anda Kaçırdık"





Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Aslan'ı Yakaladık Son Anda Kaçırdık", arka sayfasında "Fırtına Maçı Bitiremedi" başlıklarıyla manşetlerine taşıdığı haberde, "İkinci yarıda 1-0 öne geçtik, goller kaçırdık, 90. dakikada golü yedik" değerlendirmelerine yer verdi.

"Bu Skoru Sevmedik"





Taka gazetesi de ilk sayfasında "Bu Skoru Sevmedik" başlığını kullandığı beraberliğe ilişkin haberini, arka sayfasında "Üzüntüden Öte" başlığı ve "Trabzonspor, Sörloth'un golü ile öne geçtiği maçta sayısız fırsatı değerlendiremedi, 90'da beraberlik golü geldi" ifadeleriyle okuyucularına sundu.