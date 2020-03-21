SERİE A

Kwadwo Asamoah'ı ​Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Yıldız oyuncuyu Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Sezon başında sol bek transferi için Kolarov ile görüşen fakat anlaşamayan Fenerbahçe, rotasını bir dönem Galatasaray'ın da istediği fakat transferini gerçekleştiremediği Kwadwo Asamoah'ı listesine aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kwadwo Asamoah bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı.

Kwadwo Asamoah bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı.

Aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve bir türlü sol bek transferini bitiremeyen Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-lacivertlilerin bir dönem Galatasaray'ın da istediği Ganalı oyuncu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Futaa'da yer alan habere göre, yeni sezonda Inter'de oynamayı düşünmeyen 31 yaşındaki Asamoah'la Fenerbahçe ilgileniyor. Ayrıca Napoli, Lazio ve Hoffenheim gibi Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan sol bek Türkiye'ye gelmeye de sıcak bakıyor.

  • La Gazzetta'nın haberine göreyse Inter şuan da Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki sol bek Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna katmayı planladığı için, Asamoah'ı elden çıkartacak.

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