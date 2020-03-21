Yıldız oyuncuyu Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve bir türlü sol bek transferini bitiremeyen Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-lacivertlilerin bir dönem Galatasaray'ın da istediği Ganalı oyuncu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Futaa'da yer alan habere göre, yeni sezonda Inter'de oynamayı düşünmeyen 31 yaşındaki Asamoah'la Fenerbahçe ilgileniyor. Ayrıca Napoli, Lazio ve Hoffenheim gibi Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan sol bek Türkiye'ye gelmeye de sıcak bakıyor.