SÜPER LİG

Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz Vural, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Yılmaz Vural, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.

"Edilen dualar yaşama tutunmamı sağladı"

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'ın hastanede tedavisi sürüyor.
Yılmaz Vural'ın hastanede tedavisi sürüyor.
DHA

Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk görüntü
Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk görüntü

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde Kovid-19 nedeniyle takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği ile takip ediyorduk. Bu süreç de olumlu gelişti. Kendisini iki gün önce de solunum cihazından ayırdık" dedi.Fotoğrafı paylaşıldıYoğun bakımdan çıkan ve servis odasına alınan Yılmaz Vural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi. Vural'ın Youtube'da birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş, deneyimli teknik adamla hastanede çekilmiş bir fotoğrafını, "Şükürler olsun yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini, selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaştı. Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan müjdeli haberYılmaz Vural'ın sağlık durumunu eşi açıkladı: Daha iyiye gidiyor

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
PSG Başkanı Nasır Al-Khelaifi'den ırkçı saldı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.