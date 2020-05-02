Yönetimden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Sevgili Başkanımızı ziyaret ettik" notunu paylaştı.
Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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