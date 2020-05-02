SÜPER LİG

Yönetimden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ziyarette Mustafa Cengiz'in yorgun görüntüsü dikkat çekti.

Ziyarette Mustafa Cengiz'in yorgun görüntüsü dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Sevgili Başkanımızı ziyaret ettik" notunu paylaştı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.