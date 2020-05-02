Yönetimden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Sevgili Başkanımızı ziyaret ettik" notunu paylaştı.