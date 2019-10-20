Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Tolga Ciğerci ve 62. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 73. dakikada Oscar attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 14'e yükseltirken Denizlispor ise 8 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Kadıköy'de Konyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

İlk 11'ler

Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar Fenerbahçe:

Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Tolga, Ozan, Rodrigues, Vedat

Fenerbahçe'de Kruse yok

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedek soyundu.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, bu oyuncuların yerine Denizli deplasmanında, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de yer verdi.

Ayrıca sakatlığı geçen fakat maç eksiği bulunan Victor Moses yedekler arasında yer aldı.

Denizlispor'da Rodallega eksik

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

Denizli ekibinde Hugo Rodallega sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribününden Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile izledi.