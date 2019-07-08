Yusuf için kritik hafta

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı için ısrarını sürdüren Fransa’nın Lille kulübü yeniden bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Son olarak Yusuf Yazıcı’nın bonservisi için ‘450 Milyon’u getiren alır’ açıklaması yapan Trabzonspor kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu ile menajerler arasında görüşme yapıldı.

15 Milyon Euro bonservis ücretinin yanı sıra bir sonra ki satıştan da yüzde 15 pay teklifi getiren Fransa ekibinin rakamı 18 Milyon Euro’ya çıkartacağı belirtildi.

Bir aksilik olmaması halinde bu hafta içinde bir araya gelmesi beklenen tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Bu transferde Yusuf Yazıcı’nın Avrupa’da bir kulübe gitme isteğinin de etkin olduğu öğrenildi. Bu hafta yapılacak görüşmeden önce Yusuf Yazıcı ile bir kez daha konuşacağı öğrenilen Ahmet Ağaoğlu, yıldız futbolcunun kararını son kez soracağı, bu transferde Yusuf Yazıcı’nın memnuniyetinin de çok önemli olduğunu söyledi.