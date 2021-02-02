Yusuf Şimşek'ten itiraf: Beşiktaş'taki şampiyonluk daha keyifliydi

Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen ve TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u çalıştıran teknik direktör Yusuf Şimşek, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ajansspor'un sorularını yanıtlayan Şimşek'in röportajından bazı satır başları şöyle;

Fenerbahçe'nin ilk yarı performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Açıkçası ben Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını düşünüyordum. Sezona şampiyon havasıyla başladılar. Çok iyi transferler de yaptılar. 4-5 puan daha fazla toplayabilirlerdi."

Erol Bulut'un oynattığı futbol eleştiriliyor. Siz buna katılıyor musunuz?

"Büyük takımlar defanstan çok, ofansif oyun anlayışını tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz şampiyonluğa oynuyorsunuz. Nasıl olsa rakipleriniz size önlem alacak. Siz, beklemek yerine ofansif oynamalısınız. Ama Erol Bulut'un oynattığı taktik de kötü değil. Topu rakibe verip belirli bölgelerde rakibi karşılayarak, güzel galibiyetler almasını bildi. Artık herkes skora bakıyor. Kimse iyi veya kötü top oynamışsın diye bakmıyor. Kimse sezon sonunda 'Fenerbahçe şu maçta yüzde 80 topla oynadı demez.' Herkes şampiyonluğa bakacak."

Yusuf Şimşek, sarı-lacivertli formayla 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Sergen Yalçın'ın teknik adamlığını nasıl buluyorsunuz?

"Bence Sergen Hoca başarılı. Gittiği her takımda iyi işler yapıyor. Sezon başında herkesin çok kötü takım dediği Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. 'Transfer yok falan' dediler. Adam yine de başarılı. İlk yarıyı lider bitirdi."

Hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ender futbolculardansınız. İki kulüp arasında ne gibi farklar vardı?

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"İkisi de çok büyük kulüp. Fenerbahçe'deyken 22 yaşındaydım. Açıkçası genç yaşta kavrayamadım nerede oynadığımı. Ama Beşiktaş'ta 32 yaşında şampiyonluk yaşadım. O şampiyonluğun tadına daha çok vardım. Çünkü duygusal değil, mantıkla olaylara bakıyordum. O yüzden Beşiktaş'taki şampiyonluktan daha çok keyif aldım."

Yusuf Şimşek ve Fabien Ernst, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynamışlardı.

Şu anda futbolcu olsan 3 büyük takımdan hangisinde oynamak isterdiniz?

"Beşiktaş'ta. Çok tempolu oynuyorlar. Sürekli dikine oynuyorlar. Yani Beşiktaş'ın futbolundan inanılmaz keyif alıyorum."

Pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı?

"Tabii ki var. A Milli Takım formasını çok az giymem. 32 yaşında A Milli Takım'a gitmek benim için hoş bir şey değil. Daha erken gidip daha fazla A Milli Takım'da oynayabilirdim."

Teknik direktör Yusuf Şimşek eski takımı Balıkesirspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Günün birinde Fenerbahçe veya Beşiktaş'ta çalışma hayaliniz var mı?

"Hedefim tabii ki büyük. Fakat ilk önce bir başarıyı yakalamam lazım. Ben antrenörlükte ilk zamanlar çok iyi bir çıkış yakaladım. Sonra yaptığım yanlış seçimlerden dolayı düşüşe geçtim. Şükür ki geçen sene Balıkesir'de iyi bir dönem geçirdim. İnşallah yakın zamanda Süper Lig'de de çalışma fırsatı bulurum."

Dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un "Zidane gibi stili var" dediği Yusuf Şimşek, müthiş çalımlarıyla Türk futbolunda unutulmayacak bir iz bıraktı. pic.twitter.com/9lA0ZMIOI4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 5, 2020

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