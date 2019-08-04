SÜPER LİG

Yusuf Yazıcı Fransa'ya gidiyor

Yaz transfer döneminin bir numaralı ismi Yusuf Yazıcı, Lille'e transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı.

Yusuf Yazıcı.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi konusunda anlaşma sağlandı.

Gerçekleşecek bu transfer için Trabzonspor'a 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Fransız kulübü, bu rakamın yanı sıra takımdan Edgar Le'yi bonservisiyle Trabzonspor'a gönderecek.

  • Bordo mavililerin, Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı ifade edildi.

Takımla vedalaşacak

  • Sabah takımla bir araya gelerek arkadaşlarıyla vedalaşacak olan Yusuf Yazıcı'nın gün içerisinde Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

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