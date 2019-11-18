Zajc'tan tepki: Bırakın gideyim

Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Zajc forma umudunu kaybetti. Kruse’nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11’de düşünmediği Zajc ayrılığı kafasına koymuş durumda.

Fenerbahçe’ye oynamak için geldiğini, ancak forma şansı bulamadığını kaydeden Sloven orta saha oyuncusu, “Kruse varken o oynar. Ancak Kruse’nin yokluğunda da oynamıyorum. Antrenmanda iyi çalışıyorum. Kalabalık orta saha rotasyonunda teknik direktör beni tercih etmiyor. Milli takımı da düşünerek oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum” dedi.

82 dakika oynadı

Geçen sezonun devre arasında 3.5 milyon euroya Empoli'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'de sadece 82 dakika süre alabildi.