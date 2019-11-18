SÜPER LİG

Zajc'tan tepki: Bırakın gideyim

Sarı-lacivertlilerde yeteri kadar forma şansı bulamayan Sloven futbolcu Miha Zajc, takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zajc, bu sezon sadece Türkiye Kupası maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Zajc, bu sezon sadece Türkiye Kupası maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Fotoğraf: Sezgin Pancar / AA

Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Zajc forma umudunu kaybetti. Kruse’nin yokluğunda da teknik heyetin ilk 11’de düşünmediği Zajc ayrılığı kafasına koymuş durumda.

Fenerbahçe’ye oynamak için geldiğini, ancak forma şansı bulamadığını kaydeden Sloven orta saha oyuncusu, “Kruse varken o oynar. Ancak Kruse’nin yokluğunda da oynamıyorum. Antrenmanda iyi çalışıyorum. Kalabalık orta saha rotasyonunda teknik direktör beni tercih etmiyor. Milli takımı da düşünerek oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum” dedi.

Zajc'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Zajc'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

82 dakika oynadı

Geçen sezonun devre arasında 3.5 milyon euroya Empoli'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'de sadece 82 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe yedek kulübesi
Fenerbahçe yedek kulübesi

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