Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışta

14:077/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 750 TL ile 1500 TL arasında belirlendi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com.tr adresinde yer alacak


VIP tribünler: ₺1.500

Maraton tribünleri: ₺1.500

Kuzey ve Güney tribünleri: ₺750







#Ziraat Türkiye Kupası
#Galatasaray
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı ile kurban kesilir mi? İşte Diyanet fetvası