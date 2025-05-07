Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 750 TL ile 1500 TL arasında belirlendi.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com.tr adresinde yer alacak
VIP tribünler: ₺1.500
Maraton tribünleri: ₺1.500
Kuzey ve Güney tribünleri: ₺750