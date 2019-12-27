Zlatan Ibrahimovic 38 yaşında Milan'a transfer oldu

MLS ekiplerinden Los Angelex Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in, Milan'ın teklifini kabul etti.
38 yaşındaki İsveçli yıldız kısa süre içinde Milano'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
- Daha önce 2010-2012 yılları arasında iki sezon Milan için ter döken Ibrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 85 maçta 80 gole doğrudan katkı (56 gol, 24 asist) sağlamıştı.
İsveçli yıldız bu süreçte takımıyla da Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.
⚡🔴⚫#IZCOMING pic.twitter.com/CkqGPw2APx
⚡🔴⚫#IZCOMING pic.twitter.com/CkqGPw2APx— AC Milan (@acmilan) 27 Aralık 2019
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