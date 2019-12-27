SERİE A

Zlatan Ibrahimovic 38 yaşında Milan'a transfer oldu

İtalya'da kötü günler geçiren Milan, eski oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'i transfer etti. Kırmızı siyahlı ekip 38 yaşındaki yıldız için sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zlatan Ibrahimovic, önceki günlerde MLS'ten ayrılmış ve yeni takımıyla ilgili merak uyandıran mesajlar vermişti.

​Zlatan Ibrahimovic, önceki günlerde MLS'ten ayrılmış ve yeni takımıyla ilgili merak uyandıran mesajlar vermişti.

Fotoğraf: USA TODAY USPW

MLS ekiplerinden Los Angelex Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in, Milan'ın teklifini kabul etti.

38 yaşındaki İsveçli yıldız kısa süre içinde Milano'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

  • Daha önce 2010-2012 yılları arasında iki sezon Milan için ter döken Ibrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 85 maçta 80 gole doğrudan katkı (56 gol, 24 asist) sağlamıştı.

İsveçli yıldız bu süreçte takımıyla da Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.


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