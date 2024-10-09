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Tansiyon ve kolesterolü yerle bir ediyor! Tansiyonu 12.8'den ne yukarı ne aşağı indiriyor

Tansiyon ve kolesterolü yerle bir ediyor! Tansiyonu 12.8'den ne yukarı ne aşağı indiriyor

16:149/10/2024, Çarşamba
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Tansiyon ve kolesterolü yerle bir eden meyve
Tansiyon ve kolesterolü yerle bir eden meyve

Yüksek tansiyonu düşüren besinler araştırılıyor. Kuru baklagiller ise tam bir tansiyon düşürücü. Bunun dışında bazı meyveler de tansiyonu düşürüyor. İşte detaylar...

Tansiyon yüksekliğiyle doğal yollardan baş etmek kolay değil. Magnezyum ve potasyum içeren pazı tansiyonu düşürüyor. İşte detaylar...

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREN BESİNLER

1-Greyfurt

Greyfurt, portakal ve limon gibi turunçgiller tansiyonu düşüren güçlü bir etkiye sahiptirler. Aynı zamanda yüksek tansiyonun yol açtığı kalp hastalığıyla ilgili risk faktörlerini azaltarak sağlıklı kalmanızı sağlayacak vitaminler ve minerallerle doludurlar.

2-Somon

Yağlı balıklar, kalp sağlığına önemli faydaları olan mükemmel bir omega-3 yağ kaynağıdır. Bu yağlar, iltihabı azaltarak ve damarları daraltan oksipinler adı verilen bileşiklerin seviyelerini düşürerek tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur.

3-Pazı

Pazı, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi tansiyonu düzenleyen öğelerle dolu yeşil yapraklı bir sebzedir. Bir bardak (145 gram) pişmiş pazı, günlük potasyum ve magnezyum ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılar.

4-Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği küçük olabilir ancak beslenme söz konusu olduğunda marifetleri oldukça büyüktür. Kan damarlarının gevşemesi ve kan basıncının düşürülmesi için gerekli nitrik oksit üretimine katkı sunan magnezyum, potasyum ve arginin de dahil olmak pek çok öğeyi bünyesinde barındırır.

5-Fasulye ve mercimek

Fasulye ve mercimek; lif, magnezyum ve potasyum gibi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan besinler açısından zengindir.

#Tansiyon
#Kolesterol
#meyve

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