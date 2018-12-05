Teknoloji 2020 Toyota Corolla Sedan resmen tanıtıldı
OTOMOBİL

Yeni Toyota Corolla baştan aşağı yenilendi! İşte 2020 Corolla'nın yeni özellikleri!

2020 Toyota Corolla Sedan resmen tanıtıldı

Toyota’nın en çok tercih edilen modeli Corolla’nın 2020 versiyonu tanıtıldı. Toyota Corolla Sedan 2020 modeliyle tamamen yeni bir tasarıma kavuşmuş. Güçlü motor seçenekleri, yeni teknolojileri ve özellikle yenilenen iç tasarımıyla meraklılarının beğenisini kazanacak.

Yeni Şafak
Toyota Corolla Sedan yeni tasarımıyla göz dolduruyor.
Toyota Corolla Sedan yeni tasarımıyla göz dolduruyor.

Yeni Toyota Corolla tanıtıldı. Dünyanın en çok otomobil üreten firması Toyota, 12. Nesil Corolla Sedan 2020’yi tanıttı. Otomotiv devinin en çok satan modelleri arasında yer alan Corolla Sedan’ın yenilenen tasarımı oldukça şık görünüyor. Toyota Corolla Sedan 2020 güçlü motoru ve barındırdığı teknolojilerle modern bir otomobilden beklenen tüm özellikleri kullanıcılara sunacak.

Toyota Corolla Sedan tamamen yenilendi!

Tamamen yenilenen Corolla Sedan, Toyota’nın yeni tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş. Aile otomobili olarak nitelenen Corolla yumuşak tasarım çizgileriyle sportif bir duruş sergiliyor.

Aracın tasarım özelliklerine gelecek olursak yeni Corrolla adaptif LED ön farlara sahip. Bu sayede farlar hızınızı göz önünde bulundurarak virajlarda döneceğiniz yöne doğru yönlendiriliyor. Yeni Corolla Sedan’ın LE versiyonunda 16 inç çelik jantlar bulunurken, XLE versiyonunda 16 inç ancak alaşımlı jantlar bulunuyor. SE ve XSR versiyonlarındaysa 18 inç jant standart olarak geliyor.

Yeni Corolla iç mekanı ile dikkat çekiyor

İç tasarımda etkileyici detaylar bulunuyor. Toyota’nın yeni modelinin iç mekanında yüksek kontrast oluşturmak için siyah-beyaz renkler tercih edilmiş. 4.2 inçlik gösterge paneli, 6 inçlik Entune 3.0 bilgi-eğlence sistemi bulunan araçta 800W JBL ses sitemi ve kablosuz şarj standı bulunuyor.

Yeni Toyota Corolla teknik özellikleri!

Otomobilin son olarak motoruna değinecek olursak L, LE ve XLE versiyonlarında güç ve yakıt tasarrufu sağlayacak 1.8 litrelik 4 silindirli benzinli motor bulunuyor. XSE ve SE versiyonlarındaysa 169 beygir güç üreten 2.0 litrelik dört silindirli motor yer alıyor. Toyota aracın fiyatlarıyla ilgili henüz bir bili paylaşmadı. Önümüzdeki yıl fiyatların netleşmesi bekleniyor.

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Yeni Toyota Corolla bu ay içinde tanıtılacak
TEKNOLOJİ
Yeni Toyota Corolla bu ay içinde tanıtılacak

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