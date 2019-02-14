2020 Toyota Corolla Hybrid Türkiye satış fiyatı açıklandı! Tamamı Türkiye'de üretilecek

Japon otomobil devi Toyota’nın amiral gemisi modeli Corolla, 1966 yılından beri dünya genelinde 46 milyon adet sattı. Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan 12. Nesil Corolla artık asfalta indi. Ülkemizde üretilecek olan yeni Corolla, dört farklı donanım paketiyle satışa çıkıyor.

Toyota tarafından yapılan açıklamada yeni Corolla’nın Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla satılacağı belirtildi.

Yeni Toyota Corolla'da Üstün Japon teknolojisi kullanıldı

Türkiye’de de üretimi yapılan yeni Corolla’nın öne çıktığı noktaları hibrit motor, lüks tasarım, üstün sürüş dinamikleri, yenilenen dış tasarım, gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün Toyota teknolojisi olarak tanımlanabilir. Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlanan Corolla, şimdi çok daha güçlü bir karaktere sahip olurken, prestijli duruşuyla dikkati çekiyor.

Toyota Corolla’nın yeni modelinde akıllı şerit takip sistemi, yaya ve bisikletli algılayabilen ön çarpışma önleyici, adaptif hız sabitleyici, otomatik uzun far asistanı, 8 inç bilgi eğlence sistemi, kablosuz şarj, kör nokta uyarı sistemi ve geri manevra trafik uyarı sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

Corolla’nın motor seçenekleri

1.6 litrelik atmosferik benzinli ve 1.8 hibrit motor seçeneğiyle ülkemizde satışa sunulan otomobil, benzinli seçenekte 132 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. 6 ileri düz veya Multidrive otomatik şanzımanla tercih edebildiğiniz benzinli motorun haricinde 1.8 Hibrit motor ise e-CVT otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.

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Hibrit seçeneğinde 4. Nesil hibrit sistemi kullanan otomobilin motoru 122 beygir güç üretebiliyor. Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 3.5-3.8 litre yakıt tüketen Corolla Hibrit, 43 litrelik depoyla 1100-1230 km menzil aralığına sahip.

FOTOĞRAF 9 Yeni Toyota Corolla Türkiye'de üretilecek Toyota'nın en çok tercih edilen modeli Corolla'nın 2020 versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Güçlü motor seçenekleri, yeni teknolojileri ve özellikle yenilenen iç tasarımıyla meraklılarının beğenisini kazanacak.

Yeni Corolla iç mekanı ile dikkat çekiyor

İç tasarımda etkileyici detaylar bulunuyor. Toyota’nın yeni modelinin iç mekanında yüksek kontrast oluşturmak için siyah-beyaz renkler tercih edilmiş. 4.2 inçlik gösterge paneli, 6 inçlik Entune 3.0 bilgi-eğlence sistemi bulunan araçta 800W JBL ses sitemi ve kablosuz şarj standı bulunuyor.

Yeni Corolla fiyat listesi

Motor Donanım Fiyat

1.6 Valvematic 6 ileri düz Vision 103,700 TL

1.6 Valvematic 6 ileri düz Dream 122,500 TL

1.6 Valvematic 6 ileri düz Flame 130,000 TL

1.6 Valvematic 6 ileri düz Flame X-Pack 136,500 TL

1.6 Valvematic 6 ileri düz Passion 149,500 TL

1.6 Valvematic 6 ileri düz Passion X-Pack 153,000 TL

1.6 Valvematic Multidrive S Vision 108,500 TL

1.6 Valvematic Multidrive S Dream 127,500 TL

1.6 Valvematic Multidrive S Flame 135,000 TL

1.6 Valvematic Multidrive S Flame X-Pack 142,500 TL

1.6 Valvematic Multidrive S Passion 155,500 TL

1.6 Valvematic Multidrive S Passion X-Pack 159,000 TL

1.8 Hybrid e-CVT Hybrid Vision 137,500 TL

1.8 Hybrid e-CVT Hybrid Dream 149,400 TL

1.8 Hybrid e-CVT Hybrid Flame 154,000 TL

1.8 Hybrid e-CVT Hybrid Flame X-Pack 158,500 TL

1.8 Hybrid e-CVT Hybrid Passion 171,500 TL

1.8 Hybrid e-CVT Hybrid Passion X-Pack 175,000 TL