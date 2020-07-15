2020 yılının ilk yarısında     16 milyar veri sızdırıldı

2020 yılının ilk 6 ayında 16 milyar kişisel veri kaydı, siber korsanlar tarafından sızdırıldı. Yılın ilk yarısında online randevu uygulamalarından konaklama ve sağlık sektörüne kadar birçok sektörde büyük veri ihlalleri yaşandı. Bu yıl, veri ihlalleri konusunda yeni bir rekor kırılacağını öngördüklerini Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu,

“Her zaman kişisel bilgilerinizin ele geçirilebileceğini göz önünde bulundurarak tüm çevrimiçi hesaplarınız için aynı şifreleri defalarca kullanmayın” uyarısında bulunurken, hedef tahtasındaki şirketlerin ise artan veri ihlalleriyle mücadele etmek için proaktif, çok katmanlı bir savunma planına yatırım yapmaları gerektiğini belirtiyor.

Henüz yılın yarısındayız ancak 2020 yılında, yeni bir veri ihlali rekoru kırılacak gibi gözüküyor. Felaketlerle başlayan bu yıl Koronavirüs pandemisi, dünya çapında hasara yol açarak siber suçların gelişmesi için mükemmel bir ortam yarattı. Siber suçlular sağlık, teknoloji, yazılım, sosyal medya ve yemek dağıtım şirketlerinden milyarlarca veri çaldı ve tüm sektörleri hedef aldı. Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 16 milyar veri kaydı sızdırıldı. Araştırmacılara göre, sadece 2020'nin ilk 3 ayında 8,4 milyar veri kaydı sızdırıldı ve bu sayı 2019'un ilk yarısında sadece 4,1 milyarı görmüştü.

Bitdefender

Dikkat çeken bazı veri ihlalleri ise şöyle:

1. Online Randevu Uygulamaları: Milyonlarca kullanıcının kişisel verileri, çeşitli çevrimiçi tanışma uygulamalarında yer alıyor ve olası bir veri ihlalinde oldukça fazla insan etkilenebiliyor. Mayıs ayında bir firma saldırıya uğradı ve bilgisayar korsanları doğum tarihleri, cinsiyet, web sitesi etkinliği, cep telefonu numaraları, kullanıcı adları, e-posta adresleri ve şifreler içeren yaklaşık 3,7 milyon veri kaydı çaldı.

2. Konaklama ve Seyahat Sektörü: Mart ayında, bir otel zinciri, 5,2 milyon kişinin kişisel bilgilerini ifşa eden bir güvenlik olayını doğruladı. Şirket, finansal verilerin çalındığını söylerken, saldırganlar seyahat bilgilerini, isimleri, adresleri ve üye verilerini sızdırmayı başardı. Ayrıca 19 Mayıs'ta başka bir turizm şirketi, 9 milyon müşterinin kişisel bilgilerini ortaya çıkaran bir saldırı açıkladı. Ancak kötü niyetli aktörler sadece 2.208 kredi kartının ayrıntılarına erişti.

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Barbaros Akkoyunlu

3. Telekomünikasyon Sektörü: Bir telekominikasyon şirketi, 900.000 müşterinin kişisel bilgilerinin yer aldığı veri tabanını 10 ay boyunca herkesin erişebileceği zayıf bir güvenlik önlemiyle korudu. Veri ihlali, bir siber saldırının sonucunda olmasa da, herhangi biri veri tabanına kolaylıkla erişerek kullanıcıların adlarını, telefon numaralarını, e-postalarını ve ev adreslerini görüntüleyebiliyordu.

4. Sağlık Sektörü: Sağlık endüstrisi bu dönemde siber suçlular için başlıca hedef haline geldi ve fidye yazılımı saldırıları Koronavirüs araştırmalarına odaklanan tıbbi tesisleri rahatsız etmeye odaklandı. Yılın ilk çeyreğinde, 2,5 milyondan fazla kişiyi etkileyen 100'den fazla veri ihlali olayı bildirildi. Karanlık webde tıbbi kayıtlar her zamankinden daha fazla arandı ve tıbbi kimlik hırsızlığı vakalarının sayısı arttı.