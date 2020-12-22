Apple 2024'e kadar otomobil üretimine başlayabilir

Apple'a yakın kaynaklar, Cupertinoluşirketin tamamen otonom yapıdaki bir otomobil için çalışmalara devam ettiğini söylüyor. Üstelik 2024'e kadar pil teknolojilerinde atılacak yeni adımlarla birlikte otomobilin sahneye çıkacağı da söyleniyor.

iPhone üreticisinin Project Titan olarak bilinen konsepti 2014'ten bu yana konuşuluyor. Apple bir noktada yazılıma odaklanma çabası nedeniyle kendisini geri çekmiş olsa da konu tekrardan gündeme geliyor.

Project Titan projesi kapsamında daha önce birçok tasarımcının çizdiği otomobil bu şekilde.

Eski Mac'lerin donanım mühendislerinden olan Doug Field'ın Tesla'dan tekrar Apple'a dönmesi ve geçtiğimiz yıl ekipten 190 kişiyi işten çıkarması otomobil konusunda yeni adımlar atıldığının en net göstergelerinden biri. Apple'ın sürücüsüz otomobil hedefi, Alphabet'in Waymo gibi robo-taksileriyle çelişse de şirket tam olarak son kullanıcıları hedefliyor.

REKLAM

Elektrikli ve sürücüsüz otomobillerin en önemli bileşenlerinin başında ise piller geliyor. Apple, bu noktada aracın menzilini artırabilecek yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Gezegende bunu yapacak kaynaklara sahip bir şirket varsa o muhtemelen Apple'dır.

Project Titan için çalışan bir kişi, otomobil üretiminin aslında hiç de kolay olmadığını belirterek Apple'ın tedarik zincirinin bu konuda büyük öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

Apple markalı otomobilde montajı kimin yapacağı bilinmiyor. Ancak kaynaklar şirketin otomobil geliştirmek için bu alanda geçmişe sahip bir üreticiyle işbirliği yapması gerektiğini düşünüyor.

Apple'ın otomobil konusundaki planlarının pandemi nedeniyle 2025 sonrasına kalabileceği de söylentiler arasında. Sürücüsüz otomobillerin LİDAR sensörler barındıracağı ve bu sayede çevreyi analiz edeceği belirtiliyor.