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Teknoloji Apple AirPods Pro Max tanıtıldı İşte fiyatı ve özellikleri
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Apple AirPods Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, AirPods ailesine ilk kulak üstü kulaklığı AirPods Pro Max'i de ekledi. Ülkemizde 14 Aralık itibariyle satışa çıkacak olan bu yeni kablosuz kulaklık 5699 TL fiyat etiketine sahip.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
AirPods Pro Max
AirPods Pro Max

Apple, uzun süredir devam eden söylentilerin ardından dün akşam saatlerinde sessiz sedasız AirPods Max Pro kulak üstü yapıdaki kulaklığını duyurdu ve satışa çıkardı.

Aktif Gürültü Engelleme, Şeffaf Mod ve Adaptif EQ gibi özellikler sunan kulaklıkta Apple H1 kulaklık çipi yer alıyor. Ses seviyesini ayarlamak, çalmak - duraklatmak ya da yanıtlamak için dijital crown kullanılabiliyor.

AirPods Pro Max'te 5 farklı renk seçeneği sunuluyor.

AirPods Max Pro, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle birlikte iPhone haricindeki cihazlarda da kullanılabiliyor. Yani Androidakıllıtelefonlar ya da diğer telefon veya tabletlerle de Bluetoothüzerinden bağlantı sağlanıyor. Anında eşleşme, otomatik cihaz değiştirme ve uzamsal ses detaylar arasında.

AirPods Pro Max'te dikkat çekici renklerden biri de pembe.

AirPods Pro Max kutu içeriğinde neler var?

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12 ailesiyle birlikte kulaklık ve şarj cihazını kutu içeriğinden çıkardı. Fakat yeni tanıtılan kulaklığın kutusu içerisinde bu aksesuarlar mevcut. Yani kutudan 3.5 mm - Lightning kablosuyla birlikte güç adaptörü geliyor. Güç adaptörü konusunda ise herhangi bir bilgi yok. Ayrıca bir de Smart Case olarak isimlendirilen özel kulaklık kutusu da geliyor.

AirPods Pro Max şarjı ne kadar gidiyor?

Kablosuz kulaklıklarda en çok merak edilen konulardan biri de tek şarjdaki kullanım süresi oluyor. Apple'ın belirttiği rakamlara göre uzamsal ses açıkken tek şarjda 20 saate varan film izleme süresi sunuluyor. Ayrıca tek şarjda konuşma süresi de yine 20 saat. Ayrıca şarj bittiğinde 5 dakikalık şarjla 1.5 saate kadar kullanım mümkün.

AirPods Pro Max fiyatı

AirPods üyesinin en yeni üyesinin ülkemizdeki fiyatı 5699 TL. Ayrıca beyaz-gümüşe ek olarak uzay grisi, gök mavisi, pembe ve yeşil renk seçenekleri var. Satışlar Türkiye için 14 Aralık itibariyle başlıyor.

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