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Teknoloji Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
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Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Pandemi döneminde Google, Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri küçülme rakamları açıklarken Apple neredeyse yüzde 50 büyümüştü. Şimdi ise bu büyümenin karşılığını 2 trilyon dolar değerlemeye ulaşarak aldılar.

Haber Merkezi AA
Apple rekor değere ulaştı.
Apple rekor değere ulaştı.

ABD, Çinli teknoloji şirketlerine yaptırım uygularken ABD menşeili şirketler rekor büyümelere doğru gidiyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu.

  • Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 60'a yakın değer kazanan Apple'ın hisse değeri fiyatı, çarşamba günü itibarıyla yüzde 1,2 artarak 467,97 dolara yükseldi.

Böylece teknoloji devi Apple'in piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı.

Reuters
Apple, dünyanın en değerli şirketi oldu.

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2 trilyon değere ulaştı

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, Aralık 2019'da Suudi petrol devi Aramco'nun 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesinin ardından "dünyanın en değerli şirketi" unvanını kaybetmişti. Şirket bu unvanı ay başında geri almıştı.

  • Bu yılın nisan-haziran dönemi bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul edilen Apple'ın geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59,7 milyar dolara ulaşmıştı.

Aynı dönemde şirketin geçen yılın nisan-haziran döneminde 10 milyar dolar olan net karı da bu senenin aynı döneminde 11,3 milyar dolara yükselerek yüzde 12 artış göstermişti. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,58 dolara çıkmıştı.

Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla artış göstermişti. iPhone satışları yüzde 1,7 artarak 26,4 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 31 yükselerek 6,6 milyar dolara ulaşmıştı. Mac satışları ise aynı dönemde yüzde 21,6 artışla 7,1 milyar dolar olmuştu.

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