Teknoloji Bakan Varanktan TOGG için Yapamazsınız diyenlere tepki Bir kere de mutlu olun
OTOMOBİL

Bakan Varank'tan TOGG için 'Yapamazsınız' diyenlere tepki: Bir kere de mutlu olun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Varank, "Önce yapamazsınız dediler. TOGG'u yolların tozunu attırırken görünce şimdi de 'Biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik' diyorlar. Ya bir kere de mutlu olun be!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varanktan TOGG için Yapamazsınız diyenlere tepki: Bir kere de mutlu olun
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a eleştiride bulunanlara yanıt verdi.

TOGG'un geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve büyük ilgi gören deneme sürüşü görüntüleriyle yapım aşamasını paylaşan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önce yapamazsınız dediler...

TOGG'u yolların tozunu attırırken görünce şimdi de “biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik” diyorlar…

Ya bir kere de mutlu olun be!"

DENEME SÜRÜŞÜ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye'nin gururu TOGG'un C-SUV tipi, Osmangazi Köprüsü civarında deneme sürüşü yaparken kameralara yakalandı. Yerli otomobilin yol tutuşu ve manevra kabiliyeti seyredenleri hayran bıraktı.

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