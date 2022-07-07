Bakan Varank'tan TOGG için 'Yapamazsınız' diyenlere tepki: Bir kere de mutlu olun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a eleştiride bulunanlara yanıt verdi.
TOGG'un geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve büyük ilgi gören deneme sürüşü görüntüleriyle yapım aşamasını paylaşan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Önce yapamazsınız dediler...
TOGG'u yolların tozunu attırırken görünce şimdi de “biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik” diyorlar…
Ya bir kere de mutlu olun be!"
Önce yapamazsınız dediler...
TOGG'u yolların tozunu attırırken görünce şimdi de “biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik” diyorlar…
Ya bir kere de mutlu olun be! pic.twitter.com/xjRvp5Lyms
Önce yapamazsınız dediler...
DENEME SÜRÜŞÜ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ
Türkiye'nin gururu TOGG'un C-SUV tipi, Osmangazi Köprüsü civarında deneme sürüşü yaparken kameralara yakalandı. Yerli otomobilin yol tutuşu ve manevra kabiliyeti seyredenleri hayran bıraktı.