Bakan Varank'tan TOGG için 'Yapamazsınız' diyenlere tepki: Bir kere de mutlu olun Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Varank, "Önce yapamazsınız dediler. TOGG'u yolların tozunu attırırken görünce şimdi de 'Biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik' diyorlar. Ya bir kere de mutlu olun be!" ifadelerini kullandı.

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